In Nazionale, almeno in difesa, c'è un Roberto Mancini che continua a puntare sull'usato sicuro. L'eccezione? Giorgio Scalvini. Uomo nuovo in azzurro, uomo nuovo del mercato. Anche la Juve si è iscritta poi alla corsa per lui, difensore nato nel 2003 ormai punto fermo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tutta l'Europa che conta si è accorta di lui, la Juve si è mossa in anticipo ma non sarà facile battere la concorrenza nonostante gli ottimi rapporti con l'Atalanta e il suo agente Tullio Tinti.