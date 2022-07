C'è la fumata bianca per Gianluca Scamacca; Sassuolo e West Ham hanno trovato l'accordo per il centravanti italiano. L'assenza nell'amichevole di ieri era stato un chiaro segnale di come la trattativa fosse in stato avanzato. Dopo l'interessamento del Psg, che negli ultimi giorni si è allontanato davanti le alte richieste del club emiliano, Scamacca è pronto ad una nuova avventura in Premier League.



LE CIFRE - Il Sassuolo, che chiedeva inizialmente 50 milioni di euro per cedere il centravanti, è andata incontro al giocatore accettando un'offerta più bassa ma comunque superiore ai 40 milioni di euro tra parte fissa (36) e bonus. A breve Scamacca diventerà un nuovo giocatore del West Ham, lasciando così il Sassuolo e l'Italia.