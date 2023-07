Dopo il simbolo della clessidra in un tweet, la sua esclusione dall'amichevole del West Ham e una storia Instagram tutta da interpretare da parte della sua fidanzata, Gianluca Scamacca continua a mandare segnalialla Roma. L'attaccante sta aspettando le mosse di Pinto che potrebbero riportarlo nella Capitale e nel frattempo non lascia alcun dubbio sul suo desiderio di ritornare "a casa" trapelato anche da due recenti interviste. Stavolta in una storia sui social, alle prese con il suo allenamento quotidiano, ha inserito l'emoji dell'orologio: l'ex Sassuolo aspetta la Roma e nel frattempo non si ferma.