Scamacca è tornare a fare quello che gli riesce meglio ovvero i gol. Il presidente Krause aveva dato l'ok per un'offerta da ben. A rovinare i piani del proprietario americano dei ducali è stato il Genoa che non ha voluto dare il via libera alla cessione perché andava a rinforzare in modo netto una diretta concorrente per la salvezza. Preziosi si è tenuto stretto il bomber classe 1999 e ora guarda al finale di stagione con ottimismo, convinto di aver fatto la scelta migliore per il suo club.Ma non solo il Parma ci aveva provato nel mercato invernale, il nome di Scamacca è stato il più chiacchierato a gennaio.. Ma anche Bologna, Udinese e due club portoghesi hanno presentato delle offerte che non hanno fatto soddisfatto le richieste dell'amministratore delegato Carnevali:La Juventus lo ha cercato a lungo per quasi tutto il mese di gennaio, Paratici e il suo staff avevano individuato in lui la quarta punta del presente e un investimento importante per il futuro. L'offerta era di quelle importanti:. Le due società hanno rimandato la trattativa all'estate, Scamacca resta un obiettivo concreto della Juventus. Lo stesso giocatore ha avuto rassicurazioni da parte del club bianconero di un nuovo tentativo su precisa richiesta del tecnico Pirlo. Ora servono solo i gol, belli e importanti come quelli messi a segno al Tardini, per riscrivere il finale di una trattativa già ben avviata.