Scamacca-Atalanta, oggi dovrebbe essere la giornata buona per l'ufficialità. Dopo le visite mediche effettuate sabato, ora è attesa la firma sul contratto: l’ingaggio da circa 3 milioni di euro rappresenta un record per il club, che per acquistare l'attaccante dal West Ham ha battuto e superato la concorrenza dell'Inter.



LO SCATTO DECISIVO - Al West Ham andranno 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus facili. Ed è stata questa la chiave che ha spinto gli inglesi ad accettare l’offerta dell’Atalanta: l’Inter aveva proposto le stesse cifre ma con bonus più complicati da raggiungere.



I NUMERI - Scamacca, romano classe 1999, torna in Italia dopo una stagione complicata in Inghilterra: 8 gol in 27 presenze ma spesso a gara in corso. A Londra non è mai riuscito a trovare continuità soprattutto per problemi fisici, ora torna in Serie A pronto per prendersi l'attacco dell'Atalanta, e per rilanciarsi anche in ottica Nazionale (dove finora ha collezionato 11 presenze senza mai segnare).