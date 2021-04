È il sogno più genuino di ogni bambino che inizia a prendere a calci un pallone, un evento semplice ma mai banale. Che parte da un poster, da una maglietta regalata, da una figurina, da una PlayStation e arriva a un assist, una pacca sulla spalla.. Coincidenze rare: un po' perché - Morandi dixit - uno su mille ce la fa, un po' perché recitare sullo stesso palcoscenico calcistico di una persona più anziana di 15-20 anni è evento assai inusuale.- Lo sanno bene, nati rispettivamente nel 2000 e nel 1999. Proprio mentre Zlatan, con la maglia del Malmo, avviava la sua carriera. Capita così che, mentre lo svedese svestiva la casacca della Juve per abbracciare l'Inter, i due iniziavano la scuola elementare. Capita che mentre i due festeggiavano la maggiore età e la patente, Ibra vinceva l'Europa League con il Manchester United.: "Mi ha impressionato la dedica: ‘In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio’. L’ha scritta in serbo, la mia lingua.. Che, intanto, guarda anche allo stesso. Fisicità, tecnica, malizia e tanta determinazione: "Qualcuno mi bolla addirittura come cattivo perché in campo mi trasformo: per arrivare al risultato sono disposto a tutto, da una corsa in più al picchiare, tra virgolette, l'avversario" ha spiegato a Sport Week.Se da un lato c'è il rischio di giocare solo una dozzina di gare da titolare, dall'altra c'è la possibilità di crescere - tecnicamente e non solo - per almeno un anno al fianco di un attaccante così esperto e di carisma.. In scadenza di contratto nel 2022, il capitano del Torino è a una delle ultime chiamate per il vero salto di qualità in una carriera che probabilmente non gli ha mai regalato i palcoscenici che un simile impegno - abbinato a costanza in fase realizzativa - avrebbe meritato. L'ambizione di giocare una coppa europea, di lottare per il vertice e di condividere l'attacco con Ibra sono tarli nella mente del Gallo, che vedrebbe migliorare anche la propria condizione economica.