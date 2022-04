Ora è ufficiale. Ancheha messo nero su bianco il rinnovo di contratto con ilfino al 30 giugno 2026 e con importante aumento salariale. Sì, anche, perché l'attaccante neroverde si inserisce in un trittico di giocatori composto dache ha reso ufficiale il rinnovo di contratto con il proprio club di appartenenza (Torino e Sassuolo per l'appunto), ma che ha anche un unico denominatore comune:Sicuramente il fatto di aver prolungato i rispettivi contratti, e in particolare quello di Bremer che era in scadenza 2023,. Niente sconti e cessioni a prezzi concordati davanti ad offerte che soddisfino tutte le parti in causa. Una sorta di regalo d'addio che tutela tutti.che in ogni caso quest'estate avrebbe dovuto trattare con Torino e Sassuolo per l'acquisto di questi ragazzi.nel corso della prossima estate dovranno iniziare a guardare al proprio bilancio con l'obiettivo di iniziare a rientrare nei parametri del nuovo fair play finanziario varato dalla Uefa. Per questo, soprattutto con il Sassuolo, meno con il Torino,a determinate condizioni. Una formula "alla Chiesa o alla Locatelli" che permetterà all'Inter diOperazioni che andranno tutte in porto? Non è detto, ma i rinnovi possono sicuramente aiutare il club nelle proprie valutazioni.