L'ultimo giorno di mercato della Juventus viaggia su due binari. Da un lato le novità per la quarta punta, Scamacca: la Juve prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto, il Sassuolo lo vuole cedere a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dall'altro operazioni potenzialmente importanti per il bilancio come le cessioni di Khedira, Rugani e Mandragora oppure per le giovanili.



Arrivato Emanuele Pecorino, attaccante del 2001 per l’Under 23, la Juve ha chiuso anche per Mattia Compagnon, centrocampista classe 2001 dell’Udinese, in questa stagione in C al Potenza. In volata potrebbe definirsi anche lo scambio Capone-Beruatto con l’Atalanta: dopo l’ottimismo dei giorni scorsi, c’è qualche problema che rischia di non risolversi.