L'ultima partita di Gianluca Scamacca col West Ham è di metà gennaio, è entato un quarto d'ora nella sconfitta col Wolverhampton al posto di Fornals; l'ultima da titolare dieci giorni prima, quando il classe '99 ha segnato anche l'ultima delle sette reti stagionali. A oggi l'avventura dell'attaccante italiano in Inghilterra è un'altalena di alti e bassi, ma la possibile svolta potrebbe arrivare dopo la separazione dalla World Soccer Agency.- Una delle possibili soluzioni è la, tra le società più importanti in Inghilterra e al mondo. Nella loro scuderia c'è mezza Premier League: da Grealish a Elanga, passando per Pickford e Tierney; in Italia, tra gli altri, gestiscono Szczesny, Kalulu e Amrabat e la ciliegina sulla torta in Liga è Camavinga del Real Madrid. Presto in questa lista potrebbe esserci anche Scamacca, al quale però potrebbe interessarsi anche ladi Beppe Riso: il procuratore italiano segue da anni il percorso di Davide Frattesi, legato a Scamacca da una grande amicizia fin dai tempi delle giovanili della Lazio (prima ancora della Roma).- Una volta scelto il nuovo agente, Scamacca valuterà anche il futuro. Al momento un addio al West Ham sembra improbabile, a meno di offerte superiori ai 45 milioni: in estate gli Hammers ne hanno pagati 42 tra parte fissa e bonus per prenderlo dal Sassuolo, al quale andrà anche il 10% sulla futura rivendita.. Intanto, dopo due panchine di fila Scamacca spera di scendere in campo domani in FA Cup contro il Manchester United. Aspettando la scelta sul nuovo agente.