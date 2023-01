Gianluca Scamacca è tornato al gol con il West Ham a distanza di quasi tre mesi dall'ultima volta, pareggiando ideologicamente anche il derby italiano con Wilfried Gnonto andato in rete per il Leeds. L'ex Sassuolo segna in campo e anche fuori dal campo sorride: in amore ha già vinto.



Capodanno ma non solo, l'1 gennaio Scamacca ha festeggiato anche i 24 anni e lo ha fatto con la sua compagna, la bella Flaminia Appolloni. "Il mio regalo sei tu" scrive il bomber sui social, mostrando gli scatti con la fidanzata che a sua volta ha stregato i follower.



