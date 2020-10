Il nuovo attaccante del Genoa Gianluca Scamacca ha parlato a Il Secolo XIX: "Ho scelto questo club per la sua storia e per la fiducia che mi hanno mostrato tutti, dalla società al mister. Allenarsi con Pandev? Mi è cambiato il mondo. Stare ogni giorno con grandi giocatori che hanno vinto tutto come lui e altri che ho trovato al Genoa ti aiuta. Van Nistelrooy? Uno così lo ascolti in tutto quello che dice. È una fortuna avere un mister che ha giocato nel tuo ruolo e può capirti, insegnarti i movimenti e conoscere i momenti di una gara perché li ha vissuti prima di te".