Al termine del 2-1 di Parma, Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky: "Il primo gol è stato un tiro-cross di Zappacosta, io ci ho creduto e ho segnato".



SULLA VITTORIA - "Era una partita difficile, il Parma si era ripreso alla grande. Abbiamo dato un'ottima risposta, è stata una grande partita. In una stagione ci sono alti e bassi, è normale, ma noi volevamo tornare a vincere".



SULLA CONCORRENZA - "Il mister sa ciò che fa. Siamo tutti buoni attaccanti, è molto stimolante".



SUL MERCATO - "Distratto? No, io sono stato con la testa qui. Le voci girano, è normale".



SULL'UNDER 21 - "C'è la fase a gironi, penserò a far bene lì".