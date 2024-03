Scamacca: 'Lo Sporting ci perseguita. Polemica calendario? No, è il nostro lavoro. Dobbiamo essere allenati bene'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'attaccante, Gianluca, ha parlato a Sky per presentare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e che vedrà i bergamaschi affrontare lo Sporting."È la quarta partita contro di loro quest'anno, sembra che ci perseguitino. A parte gli scherzi, non vediamo l'ora di scendere in campo un'altra volta in Europa"."Ho sempre segnato nelle altre tre partite, sarebbe il massimo fare un altro gol, ma domani sarà importante stare attenti ai dettagli e giocare tranquilli per il risultato. Abbiamo avuto tante occasioni, non dobbiamo sprecarle, visto che più vai avanti nella partita e più diventano importanti"."Questo è il nostro lavoro, dobbiamo essere pronti e allenati mentalmente. In campionato la situazione non è malvagia, siamo aggrappati lì e faremo tutto per centrare gli obiettivi".