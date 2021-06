Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, ora collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale, dice la sua a Report, in onda su Rai 3, su Gianluca Scamacca e il suo cambio agente (passato a Lucci), sul quale, secondo i rumors, potrebbe esserci lo zampino di DDR: "Non ci ho mai parlato in vita, non ho il numero, non mi ha mai chiamati lui, mai chiesto di farlo. Se trovate qualcosa, una chiamata, un appuntamento per un incontro, un messaggio, una telefonata, una battuta, un messaggio social, vi stringo la mano e vi dico dite tutto quello che mi pare. Non è la prima voce, l'altra volta mi ha chiamato un procuratore, stessa identica dinamica, ma di un giocatore mai visto in vita mia. Qualcosa sta succedendo. Guerra tra procuratori? Assolutamente, me ne sono accorto, non prendo le parti di nessuno".