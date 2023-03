Juve, sicura: in attacco, nel caso in cui dovesse davvero partire Dusan Vlahovic resta Rasmus Hojlund l'obiettivo numero uno. Ma tra le alternative rimane viva l'ipotesi legata a Gianluca Scamacca, il cui impatto con il West Ham e il calcio inglese non è ancora andato come sperato: di recente si è separato dall'agente Alessandro Lucci per legarsi alla Stellar di Jonathan Barnett, una mossa che potrebbe riaccendere il mercato. Con la Juve che osserva alla finestra.