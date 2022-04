Serve una prima punta forte e veloce, in grado di dare profondità e capovolgere rapidamente il fronte. Qualità che non possiede né Dzeko né Lautaro e questo l’Inter l’ha provato sulla propria pelle. Ecco perché i nerazzurri programmano di intervenire con una certa precisione. È vero, tra i nomi in cima alla lista c’era e c’è ancora Scamacca, ma un po’ il prezzo e un po’ le caratteristiche tecniche del calciatore, spingono Ausilio a guardarsi attorno.



LO SCENARIO - Scamacca è un vero nove, si questo non c’è dubbio. Ma è quello che serve all’Inter? Di sicuro sarebbe un valore aggiunto ma in viale della Liberazione hanno l’obbligo di esaminare prima tutte le possibilità, perché per dirla alla Corvino: puoi sbagliare moglie, ma non portiere e attaccante. E quei 40 milioni chiesti da Carnevali non lasciano indifferenti. L’Inter c’è e valuta, i primi dialoghi con Lucci (agente del centravanti) sono partiti mesi fa, ma attenzione anche a Beto, che per caratteristiche si avvicina molto al profilo che cerca l’Inter. Intanto Scamacca ha rinnovato con il Sassuolo e adeguato il proprio contratto, esattamente come accaduto a Frattesi qualche settimana fa, e come per il centrocampista, questo rinnovo sembra propedeutico all’addio.