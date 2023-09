, dove gli orobici hanno letteralmente dominato il Monza (vincendo nettamente per 3-0) e mettendo in atto una prestazione differente, sotto ogni punto di vista, rispetto a quanto fatto vedere nella sconfitta contro il Frosinone. Il segnale è arrivato forte e chiaro, i bergamaschi rispondono presenti e dimenticano l’ultimo ko in campionato, mettendo in luce una condizione atletica, fisica e mentale di assoluto livello. Ma se la luce si è accesa su tutta la formazione nerazzurra,Sguardo concentrato e spirito combattivo in campo. Che Scamacca avesse voglia di incidere in questo match, lo si è letto sin dai primi minuti della partita contro il Monza ma, dopo essersi liberato facilmente della marcatura di Pablo Marì. Ma non è solo la forza fisica e la condizione atletica messa in mostra dall’attaccante a far ben sperare per questa sua nuova avventura in Serie A, è anche il bagaglio tecnico del giocatore a esaltare la sua prova odierna con la seconda firma sul match:Una vera e propria prova di forza di Scamacca, chiamato a riscattare l’amara stagione vissuta in Premier League (sole 8 reti stagionali, di cui 3 in campionato e metà annata saltata per un infortunio e la conseguente operazione al ginocchio).Il ritorno in Serie A può segnare un nuovo ciclo per il giocatore, come anche dichiarato a Sky Sport: “Per me è un nuovo inizio, sono carico per questa nuova avventura, anche se devo migliorare tante cose, mi manca l'intensità della partita. Piano piano arriveremo al top.Il segnale è chiaro: nell’ultimo decennio, la Nazionale azzurra ha faticato a trovare il prossimo grande numero 9 che possa guidare l’attacco italiano negli anni a venire.Oggi, durante la conferenza di stampa di presentazione, il nuovo ct azzurro Spalletti ha chiarito: "In Italia ce ne sono che possono vestire la maglia della Nazionale., ne ho convocati tre che andrò a conoscere. L'attaccante fisico ha delle caratteristiche precise, cercheremo di sfruttare le qualità dei nostri giocatori. Ci sono 1-2 calciatori che possono ricoprire il ruolo di attaccante centrale pur avendo giocato in altre posizioni". Questioni di minuti e forma fisica, dunque.E chissà se l'Inter stia ripensando a quel tentativo fallito per portarlo a Milano...