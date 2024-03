Scamacca stravince contro Raspadori: messaggio a Spalletti, segna solo (e tanto) quando gioca dal 1'

E' stata la suadalla rosa per le due amichevoli internazionali giocate dall'Italia negli USA contro Venezuela ed Ecuador, in preparazione a Euro 2024.avrà masticato amaro e riflettuto molto sui motivi della mancata chiamata. La titolarità che va e viene con la maglia dell', qualche guaio fisico che ha rotto il suo ritmo in momenti non ideali, magari anche un comportamento non irreprensibile agli occhi dell'intransigente ct Spalletti. Qualunque sia stato il motivo della convocazione di Lorenzo Lucca dell'Udinese al suo posto,Il calendario gli ha fornito anche un ghiotto assist alla ripresa del campionato:, punta un po' atipica che proprio Spalletti conosce bene e che ha giocato la seconda amichevole senza entusiasmare. E.L'Atalanta continua la propria corsa sui tre fronti, campionato, Coppa Italia ed Europa League, e per l'attaccante ex Sassuolo e i suoi compagni il finale di stagione sembra poter riservare grandi cose.

Ci sono: si tratta di, attaccante di scorta del Real Madrid che fino ad oggi conta 11 centri totali, e proprio di, che ha segnato. Quando è entrato dalla panchina, è riuscito a contribuire alla causa con appena un assist.Questo trend viene confermato anche nell'ancora giovane esperienza di Spalletti da selezionatore azzurro:(11' vs Macedonia del Nord, 1' vs Malta, 45' nello spareggio con l'Ucraina). C'è da vedere quanto Mateo Retegui sarà d'accordo con questo assioma, ma intanto abbiamo un duello per la 9 in Germania questa estate.