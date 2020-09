Ancora Juventus e PSG, ancora affari possibili. Perché i ragionamenti sono aperti a tutti i club in un'estate di operazioni inaspettate, scambi improvvisi, idee utili al campo e al bilancio. Leonardo e Fabio Paratici hanno ottimi rapporti, le operazioni condotte tra Milan e Juventus negli anni scorsi testimoniano un legame che rimane saldo. Oggi il brasiliano è a Parigi e tra le parti si è accennato nei giorni scorsi a due nomi per il centrocampo: la Juve tre settimane fa aveva preso ancora informazioni su Leandro Paredes, proponendo un'idea di lavoro con Aaron Ramsey destinazione PSG.



Lo stipendio del gallese che preferirebbe la Premier League ha bloccato l'opzione sul nascere, uno scambio in stile Milan-Juve oggi bloccato anche dallo status di extracomunitario di Paredes che non ha ancora ottenuto il passaporto richiesto a dicembre: la Juve ci pensava prima di prendere McKennie, i due club ne hanno solo accennato. Con la dirigenza bianconera che si manteneva informata sul solito Mauro Icardi: un vero e proprio pallino di Fabio Paratici che prova a trovare uno spiraglio, ancor più dopo le panchine eccellenti di Champions League. Risultato? Il PSG per quest'anno non lo vende dopo l'investimento da oltre 50 milioni. Bloccato, più che mai.