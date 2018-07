L'approdo a Roma, dopo aver battuto la sua nuova squadra, la Lazio, con il Salisburgo di Rose. Il centrocampista norvegese Berisha è arrivato nella capitale, lo ha annunciato sui social network, una vera e propria dichiarazione d'amore: "I sogni diventano realtà. Non vedo l’ora di incontrare i nuovi compagni qui alla Lazio, non vedo l’ora di iniziare, adesso inizia il lavoro duro. Forza Lazio!“.



ACCOGLIENZA - Non si è fatta attendere la risposta di uno dei suoi futuri compagni. L'estremo difensore Strakosha, sempre molto attivo sui social, si è lasciato scappare un ironico: "Mi dispiace", in lingua albanese. Berisha, di origini albanesi, ha risposto subito: "Ci vediamo presto fratello!". L'accoglienza sarà buona, ora sta a Berisha sfruttare l'occasione.