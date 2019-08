Paulo Dybala all’Inter in uno scambio per Mauro Icardi a oggi è un’ipotesi quasi utopistica. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marotta un tentativo lo farebbe volentieri per lo scambio con Icardi, la Juventus lo sa bene. Ma è proprio Fabio Paratici il più fiero avversario a questa soluzione: o Paulo va all’estero o resta dov’è. Il ds bianconero non vuole venderlo all’Inter.