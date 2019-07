L'Inter non sarebbe interessata allo scambio Icardi-Milik con il Napoli. Questo è quello che riporta Il Mattino, secondo il quale ci sono ancora 15/20 milioni di distanza tra i club per il trasferimento dell'argentino in azzurro. Per convincere Mauro a rinunciare ai suoi diritti d'immagine, De Laurentiis sarebbe arrivarato a offrire una cifra vicino agli 8 milioni di euro chiesti dal giocatore.