Sembra allungarsi ulteriormente la lista di nomi presenti all'interno del maxi scambio di giovani di cui stanno discutendo in questi giorni Genoa ed Inter.



Se il portiere nerazzurro Ionut Radu e l'attaccante esterno dei rossoblù Eddie Salcedo appaiono due dei punti fermi di questa trattativa, più incertezza c'è riguardo i profili degli altri calciatori candidati a cambiare maglia lungo l'asse Pegli-Appiano Gentile. Luciano Spalletti sembra infatti aver posto il proprio altolà alla partenza di Xian Emmers, riservandosi di valutarlo con attenzione nel corso del raduno estivo. Al suo posto era stato inizialmente proposto il centravanti Andrea Pinamonti ma le due società non sembrerebbero trovarsi d'accordo sulle cifre dell'operazione.



Così, durante l'incontro avuto nel tardo pomeriggio di ieri a Milano le due dirigenze hanno rilanciato le rispettive proposte inserendo ciascuna un nome nuovo. Il Genoa avrebbe chiesto il difensore centrale Federico Valietti, classe 1999 seguito con estremo interesse anche dal Sassuolo; l'Inter in cambio gradirebbe ricevere il cartellino dell'omologo Laurens Serpe.