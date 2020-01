Lo scambio si può fare. Per questioni di bilancio ancor più che di campo. Perché, per quanto un terzino sinistro di piede mancino sia stata una priorità, forse la principale richiesta sul mercato da parte di Maurizio Sarri, attorno al profilo di Lavyin Kurzawa restavano parecchi dubbi su tenuta e rendimento non sul valore potenziale. Gli ostacoli che a pochi giorni dal gong del mercato rimangono, però, sono economici e non tecnici. Ostacoli che sia Juve che Psg puntano a superare nelle prossime ore, anche se un po' di prudenza inizia a trapelare da entrambe le parti nonostante nella giornata di lunedì siano arrivati i definitivi sì da parte di Kurzawa e Mattia De Sciglio per quel che riguarda ingaggio e durata del contratto.



OSTACOLI – Il primo ostacolo è sempre lo stesso: la valutazione dei due cartellini. Da scambiare alla pari secondo il Paris Saint Germain, per quanto De Sciglio sia una priorità da mesi per Leonardo. Con un conguaglio a favore della Juve secondo quanto preteso dal club bianconero. Su questo si continua a lavorare, a oltranza. Poi c'è un altro problema: quello legato alle commissioni degli agenti di Kurzawa, piuttosto alte, che Juve e Psg stanno cercando di rimbalzarsi a vicenda. Obiettivo comune è ancora quello di arrivare a una soluzione, nel caso in cui lo scambio non si dovesse completare non sarebbe però il colpo di scena più clamoroso di questo mercato invernale già ricco di sorprese.