E' stato seguito in estate, ma il mancato addio di Alex Sandro ne ha frenato l'affare. Ora il nome di Marcelo torna di moda in casa Juventus. No, non per la prossima estate, ma per il mercato di gennaio. Il terzino del Real Madrid è ai ferri corti con il nuovo allenatore della Casa Blanca Julen Lopetegui, che lo ha sostituito contro il Girona spedendo poi l'ex Fluminense ad allenarsi con le riserve. Tutto questo caos può favorire la Juventus.



SCAMBIO CON ALEX SANDRO - Come scrive Tuttosport, l'operazione non è impossibile, a patto che nell'affare venga inserito proprio Alex Sandrom che piace al Real. Uno scambio tra i due club: brasiliano per brasiliano, terzino sinistro per terzino sinistro, Alex Sandro per Marcelo. Il brasiliano del Real ha voglia di bianconero e lo testimoniano anche i frequenti contatti con Cristiano Ronaldo, suo grande amico e compagno di vittorie in Spagna.



NESSUN PROBLEMA CHAMPIONS - Da questa stagione, poi, chi ha già giocato in Champions con un club, la può giocare, in caso di trasferimento, anche con la sua nuova squadra. Quindi, in caso di scambio, entrambi potrebbero giocare in Europa. La Juve punta Marcelo, il Real pensa ad Alex Sandro. Il mercato di gennaio può regalare l'ennesimo colpo di scena.