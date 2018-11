Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese dopo i primi mesi in bianconero non ha dubbi: il rinforzo ideale per il club sarebbe il terzino brasiliano. Non he Alex Sandro non sia all’altezza, ma Marcelo può far compiere il definitivo salto di qualità alla società bianconera. Come riporta Tuttosport da fonti spagnole, i due club stanno pensando allo scambio tra i due giocatori.



CLAMOROSO SCAMBIO - La Juve è alle prese con la trattativa per il rinnovo di Alex Sandro, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2020, ma l’accordo è ancora lontano. Il brasiliano non ha ancora detto sì alle proposte bianconere perché aspetta un contratto da oltre 5 milioni di euro. La Juve al momento frena e prende tempo, soprattutto perché di mezzo può esserci la possibilità di arrivare a Marcelo. Il terzino brasiliano nelle scorse settimane ha seccamente smentito l'ipotesi di lasciare il Real Madrid, ma continua a tenersi in contatto con Cristiano Ronaldo. Lo stesso club spagnolo non chiude all'addio: nell'ottica di un rinnovamento dello spogliatoio, il 30enne brasiliano può partire. La Juve ci pensa e sa di potersi giocare la carta CR7...