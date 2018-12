La voce che filtra da Roma in questi giorni, riportata da vari quotidiani e siti, ipotizza uno scambio che avrebbe sicuramente del clamoroso: i giallorossi starebbero pensando ad uno scambio con la Sampdoria, e nell'operazione potrebbero essere coinvolti Patrik Schick e uno tra Gregoire Defrel (che piace ai giallorossi) o Dawid Kowancki. In realtà, ipotizzare un'operazione del genere pare quantomeno complicato.



L'obiettivo da parte dei giallorossi sarebbe quello di non svalutare l'attaccante ceco, acquistato due estati fa per 42 milioni di euro. La speranza di Monchi è che le cure di Giampaolo possano rivitalizzare un calciatore che nella Capitale sta faticando parecchio a replicare quanto di buono fatto a Genova. La Sampdoria però ha smentito seccamente l'ipotesi a Il Secolo XIX: "Fantacalcio, non realtà" è la posizione fatta filtrare da Corte Lambruschini con il quotidiano. In effetti, per quanto riguarda lo scambio con Kownacki, sembrerebbe poco plausibile 'barattare' un attaccante pagato 42 milioni con uno altrettanto giovane che però non sta giocando in Liguria.



Ancora più difficile invece che la Samp accetti di restituire Defrel alla Roma. Il centravanti francese è arrivato in prestito (con diritto di riscatto da parte della Sampdoria) dopo che Giampaolo aveva fatto di tutto per portarlo a Bogliasco. Ora per il tecnico è lui il titolare nel reparto assieme a Quagliarella, e per questo motivo il Doria non pare intenzionato a muoverlo a gennaio.