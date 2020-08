Il Torino ha un nuovo allenatore, Marco Giampaolo: il nuovo corso granata, però, potrebbe partire senza Salvatore Sirigu, proposto al Napoli in un discorso che coinvolge anche Alex Meret. L'idea di uno scambio di prestiti, però, non convince i partenopei. Il futuro dell'ex Psg, tuttavia, potrebbe comunque essere lontano dal Piemonte. I granata, per non farsi trovare impreparati, studiano soluzioni alternative: occhi su Audero della Sampdoria e Sepe del Parma. I dettagli nel nostro focus video.