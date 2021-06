Dalla Spagna è giunta ieri la notizia di un incontro segreto nel sud della Francia tra Campos (ex Lilla) – di cui si dice possa operare per il mercato dei «blancos» – e il manager di Spinazzola, Davide Lippi. Nella trattativa potrebbe rientrare Mayoral. La Roma smentisce contatti diretti o indiretti. Il Real, inoltre, ha in rosa Marcelo e Mendy e sembra difficile che possa cercare un esterno sinistro titolare. A meno che uno dei due non lasci: in quel caso i preferiti di Ancelotti sarebbero Nuno Mendes e, appunto, Spinazzola.