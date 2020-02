Dalla Spagna gridano allo scandalo: secondo quanto raccolto dal programma Què t'hi jugues, il Barcellona ha finanziato una società denominata 13 Ventures, in possesso di più di un centinaio di account Facebook e Twitter, utilizzati per proteggere la reputazione di Josep Maria Bartomeu e infangare l’immagine di figure istituzionali del club come Messi, Guardiola, Xavi e Piqué. Questa operazione è nata nel 2017 e gli account, ovviamente falsi, si sono resi protagonisti di diversi attacchi come quelli rivolti verso Leo Messi per il ritardo nel rinnovo del contratto o Gerard Piqué sulla questione Coppa Davis.