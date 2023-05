In Cina è scoppiato lo scandalo calcioscommesse. Il centrocampista sudcoreano dello Shandong Taishan, Son Junho, è stato arrestato con l'accusa di aver truccato partite e accettato tangenti; al momento è in custodia cautelare in una stazione di polizia nella provincia nord-orientale di Liaoning dove è stato interrogato.



CON FELLAINI - Centrocampista di 31 anni, due anni fa è stato compagno del belga Fellaini col quale ha vinto il campionato. Venti presenze con la nazionale sudcoreana, ha giocato tre Mondiali compreso quello di quest'anno in Qatar.