Ricordate lo scandalo che ha colpito la selezione Under 17 del Camerun, con Samuel Eto'o costretto, da presidente della Federazione, a ritirare gran parte della squadra perché i calciatori non hanno passato gli esami sull'età? Ebbene, questo scandalo, che già ha fatto rumore, rischia di coinvolgere la stellina del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko.



ORIGINE - Il (presunto) 2004 nazionale tedesco, infatti, è nato a Yaoundé, la capitale africana, si è visto confermare la data di nascita dall'Ufficio Distrettuale di Amburgo, ma i dubbi, specie alla luce delle ultime notizie, permangono. Il Borussia e la Deutschland Fussball-Bund negano, ritenendo inattendibili i rilevamenti camerunensi e il certificato di nascita di tale Youssouffa Mohamadou, classe 2000, che si vocifera sia proprio riferito a Moukoko. In Africa è pratica diffusa sottrarre illegalmente qualche anno ai giovani per inserirli più facilmente nei settori giovanili europei. Desta molti dubbi anche il fatto che Moukoko abbia sempre avuto partner nettamente più grandi rispetto alla sua età dichiarata nel corso della sua permanenza in Germania.