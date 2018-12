"Sesso usato come arma di pressione". L'ex capitana della nazionale di calcio femminile dell'Afghanistan, Khalida Popal (rifugiata in Danimarca) denuncia abusi sessuali, violenze e punizioni cruente inflitte alle giocatrici da allenatori e dirigenti federali. Sarebbe coinvolto anche il presidente della federcalcio, Keramuddin Karim. A Kabul il presidente Ashraf Ghani ha parlato di "profondo choc nazionale", mentre l'ufficio della Procura generale ha aperto un'inchiesta così come la Fifa.