Il Psg ha deciso di risolvere il contratto di Jesè per... un reality. L'attaccante ha fatto fatica a emergere in quattro anni in Francia in cui è stato protagonista anche di episodi fuori dal campo. L'ultimo lo racconta Le Parisien, secondo il quale Jesè è intervenuto in diretta dv durante il reality "La Casa Fuerte" discutendo su uno scandalo sessuale che lo vede protagonista con tanto di tradimento alla sua attuale compagna, e concorrente del reality. Il Psg non ha preso bene l'intervento di Jesè decidendo così di interrompere il contratto.