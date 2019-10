Come racconta Il Mattino, c'è stata una retata con 13 arresti e 49 iscrizioni per associazione per delinquere, truffa e falso. In manette sono finiti l’ex direttore della Motorizzazione civile di Caserta, Gaetano Aurilio, un commissario d’esame tutt’ora in servizio, Antonio Barbato e risulta indagato un secondo funzionario, Pasquale Acello, per il quale non è scattata alcuna misura cautelare. In carcere i titolati di diverse scuole guida del Casertano.

Questa l'intercettazione che coinvolge Simone Zaza, all'epoca calciatore della Juventus: «A Lasciami fare... fammi fare... tengo un giocatore di pallone della Juve... quello che ha segnato ieri sera... ha detto che mi dà settemila euro... fammelo fare»... «Di dov’è?. «È... è Zaza... quello che ha segnato ieri sera». «E piglialo, portalo... lo facciamo...»... «facciamolo dai, poi quello che ti devi prendere tu, ti prendi». «Ok, allora preparami i verbali... e poi non teniamo neanche il problema... stanno in due... Pasquale e Barbato». Il dialogo è trascritto dal gip Nicoletta Campanaro e risale al giorno successivo Juve-Napoli del 2015, quando l’allora bianconero Simone Zaza, all’ottantottesimo, segnò il gol che decise la gara.