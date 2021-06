Scandalo PornHub. C'è anche Leigh Nicol, calciatrice del Crystal Palace, fra le 34 donne che hanno denunciato il famoso sito pornografico per danni morali e di immagine a causa della pubblicazione di alcuni video e contenuti a sfondo sessuale senza aver ricevuto il consenso delle dirette interessate: il video incriminato risale al 2014, quando Nicol era appena maggiorenne, e la riprende in un rapporto sessuale privato, diventato di dominio pubblico dopo un attacco hacker nel 2019.



'ROVINATA LA MIA VITA' - Queste le parole della calciatrice: "Mi ha rovinato la vita, ha ucciso la mia personalità, ha prosciugato tutta la mia felicità. Ci sono voluti quasi due anni di vergogna, depressione, ansia, pensieri orrendi, pubblico imbarazzo e ne porto ancora le cicatrici". Nonostante le numerose mail inviate a Pornhub per rimuovere il contenuto la scozzese ha solo ricevuto risposte automatiche prima che il video fosse effettivamente rimosso.