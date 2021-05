che ha investito il calcio italiano negli ultimi giorni. Al centro del caos tre giocatori: Dejane Gianluca, passati alla(scuderia di Alessandro), e Gaetano Le prime reazioni sono già arrivate come vi abbiamo raccontato, così come le accuse . La principale riguarda le modalità con cui i giocatori sono passati con Lucci: si ipotizza che i tre calciatori avrebbero subito delle pressioni da alcuni loro compagni di squadra per cambiare procura; e c'è addirittura chi sostiene che siano coinvolti anche personaggi del calcio legati ad ambienti istituzionali.(Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società) è intervenuta e con un comunicato ha annunciato che le segnalazioni sono ora al vaglio degli organi associativi e qualora le accuse fossero fondate,. La nota: "L'AIACS - Assoagenti, facendo seguito alle recenti notizie su presunti comportamenti assunti da tesserati FIGC ed agenti nell'acquisizione di procure e mandati di rappresentanza, dichiara di aver già ricevuto varie segnalazioni sul tema che sono al vaglio degli organi associativi e, qualora confermati, saranno presentati, con i rituali mezzi alle autorità competenti.