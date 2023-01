Benjamin Mendy, calciatore francese del Manchester City, è fuori rosa a causa del maxi processo a suo carico iniziato ad agosto per sette accuse di stupro che si riferiscono a fatti accaduti tra il 2018 e il 2021. Il giocatore è stato assolto dalla Chester Crown Court per sei di queste sette, con verdetto unanime, che invece non c'è stato in merito all'ultima. Le accuse erano state formulate nei confronti di Mendy e del co-imputato Louis Saha Matturie da parte di ben 13 donne.