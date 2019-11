La Lazio arriva a Milano lanciatissima: la vittoria contro il Torino ha galvanizzato l'ambiente, come non è riuscita a fare quella di misura del Milan di Pioli. Che ha palesato ancora difficoltà, e sembra non riuscire a trovare la giusta compattezza.



MILAN DA DECIMO POSTO - Tanto che, Andrea Scanzi, noto giornalista e scrittore, nonché tifoso rossonero, ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it tira una bordata: “Sfida Champions? No, il Milan non lotta per quell’obiettivo. Io firmerei per un decimo posto, perché significherebbe salvarsi con agio. La squadra rossonera ha vinto contro la SPAL una sfida per la salvezza, perché se il Milan, come credo, farà un punto nelle prossime tre partite (Lazio, Napoli e Juventus) si troverà in piena zona retrocessione. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato da metà classifica, non lo dico con gioia ma è un dato di fatto. Dall’altra parte c’è una squadra, la Lazio, che da anni sfiora la qualificazione in Champions League e che è in piena salute. Sono due squadre di caratura totalmente diversa: i biancocelesti partono nettamente da favoriti”