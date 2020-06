torna a far parlare di sè. Dopo aver giocato in Serie B al Catanzaro, si è laureato in legge per poi diventare avvocato, docente universitario e membro della commissione disciplinare del settore tecnico della Figc. Ora ha 53 anni e, dopo un anno di battaglie giudiziarie, ha ottenuto unaLa vicenda è raccontata sul Corriere della Sera in edicola oggi. Nel 2017 Scarfone diventa, che raccoglie 30 discipline agonistiche con 100 mila tesserati e migliaia di gare. La Fids è squassata dagli scandali dal 2010: elezioni annullate per irregolarità, commissariamento, un ex presidente radiato accusato di gestirla nell'ombra per pilotare la sua amnistia, un consiglio federale nel mirino della Procura del Coni diretta dal generale Enrico Cataldi.Ma, poche ore prima di consegnare l'avviso di chiusura delle indagini, Scarfone trova sostituita la serratura della porta del suo ufficio allo stadio Olimpico di Roma e riceve unaPerò, dopo la riforma Malagò, un presidente federale non può rimuovere un procuratore. Così Scarfone impugna l'atto davanti al Tribunale federale della danza, che dichiara il suo ricorso inammissibile. Allora scrive alla Giunta del Coni, ma riceve risposte vaghe ed evasive. Nel frattempo la Federdanza lo sostituisce e gli atti della sua inchiesta vengono chiusi in un cassetto a doppia mandata: il governo federale si salva.Nel frattempo il Gip del Tribunale di Rimini, Benedetta Vitolo aveva emesso misure cautelari, interdittive e coercitive nei confronti di 7 tesserati per aver falsato i risultati dei campionati italiani di Danze Latine deldi cui era a conoscenza.. Il procuratore generale del Coni, Ugo Taucer ha preso tempo per capire come muoversi: una federazione con due procuratori non si era mai vista. Se la decisione non dovesse arrivare, sarà l'autorità giudiziaria a ribadire il principio che in Italia nessuno può sbarazzarsi del suo giudice naturale, nemmeno nel mondo dello sport.