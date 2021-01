Come fatto nella sessione estiva 2020, Calciomercato.com e Moneyfarm presentano e analizzano i trasferimenti più importanti della finestra di mercato invernale.Un'occasione di mercato, una soluzione in più per Stefano Pioli., un'idea nata una quindicina di giorni, diventata rapidamente una trattativa, che nel weekend ha portato alla fumata bianca. Il croato classe 1986, svincolato dopo la rescissione del contratto con i qatarioti dell'Al-Duhail, avvenuta lo scorso luglio, aveva voglia d'Italia, voleva un club ambizioso per puntare all'Europeo, in programma il prossimo luglio. Dopo essere stato scaricato dalla Juve, con il quale ora vuole prendersi una rivincita, è volato dall'altra parte del mondo, ma ben presto ha capito che il calcio di seconda fascia non fa per lui. Mandzukic si sente ancora un giocatore in grado di fare la differenza, in questi mesi ha ricevuto e rifiutato proposte da club di mezz'Europa, ha aspettato la chiamata giusta, arrivata a inizio gennaio con prefisso 02.Il valore dell’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette la valutazione del rischio/rendimento dei trasferimenti dei giocatori. L'algoritmo e’ stato calibrato sui colpi di mercato della scorsa estate e utilizza una serie di dati anagrafici, sulla carriera e sulle prestazioni dei singoli calciatori per stimarne il valore. L’indice viene poi parametrato considerando anche col costo del cartellino e l'ingaggio per offrire una valutazione piú completa del trasferimento.”che l'ha "consigliato" a Maldini, il quale dopo un’attenta valutazione ha scelto di andare avanti, di proporre il suo profilo a Elliott. Un'eccezione, rispetto a quella che è la linea guida che arriva dall'alto (giovani, talentuosi, economicamente sostenibili e rivendibili), esattamente come è successo un anno fa con Ibrahimovic. Secondo il Milan a 34 anni il croato, per il quale non è previsto nessun costo del cartellino, può essere molto di più di un'alternativa a Ibrahimovic, come Zlatan può garantire gol (il suo cv recita 197 reti in 497 match) muscoli, leadership e carisma ed essere un punto di riferimento per i giovani. Un'operazione che deve portare a risultati tangibili nel breve periodo: Mandzukic ha firmato un contratto fino a giugno a 1,8 milioni di euro, con rinnovo automatico di dodici mesi in caso di qualificazione alla prossima Champions League.Ottimo colpo del Milan che cerca di ripetere il successo dell’operazione Ibra portandosi a casa, a parametro zero, un attaccante esperto che nella sua carriera ha dimostrato di essere decisivo e saper fare la differenza nelle squadre vincenti.: contratto semestrale fino al 30 giugno 2021 a 1,8 milioni di euro, con opzione per il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Certo l’età (34 anni compiuti a maggio) e praticamente un anno fuori dal calcio che conta pongono qualche dubbio. Ma il costo limitato dell’investimento e le sue statistiche in Serie A come la Goal Partecipation (0,4) il numero di assist, l’xG elevati e oltre il 60% di big chance conversions sono gli indicatori che incidono di più sulle performance e che potrebbero renderlo decisivo nel gioco offensivo. A queste cifre il rischio economico in caso di un eventuale flop è quantomeno limitato e per questo il Moneyfarm Score (che da una valutazione dell’investimento piuttosto che del profilo del giocatore in assoluto) è relativamente alto. Si configura quindi come un colpo tattico per Pioli che spera di avere da Mandzukic i gol decisivi per la volata Scudetto.Qui 2 articoli riguardanti 2 dei migliori acquisti estivi, Chiesa