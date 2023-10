Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Sky Sport a margine dell'evento benefico WEmbrace Sport, a supporto di art4sport, l’Associazione ONLUS di Bebe Vio grazie a Fondazione Milan.



INCLUSIONI - "È diventato il simbolo dello sport inclusivo che sta nelle missioni della nostra Fondazione Milan. Fondazione Milan e Bebe (Vio, ndr) sono affratellati da questo sforzo per fare dello sport un momento di inclusione”.



EVENTO BENEFICO - "L'energia di Bebe Vio può trasmettere qualunque cosa, è una forza della natura. Guardate cosa ha organizzato. Una forza della natura così potrebbe fare qualunque cosa, e lo farà”.



MILAN PRIMO - “Come ho trascorso la pausa per le Nazionali in cima alla classifica? Veramente eravamo già stati in alto nelle classifiche in passato, a me piace essere in alto in classifica a fine campionato. Quello che avviene nel frattempo sì, mi dà un certo piacere ma mi piace di più alla fine”.



VINCERE TUTTO - "È quello che vogliamo. Io voglio vincere tutte le partite”.



STADIO - "No, Con Marotta non abbiamo parlato di stadio".