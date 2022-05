Il presidente del #Milan, #Scaroni ai giornalisti:



Il presidente del, Paoloha preso parola a Casa Milan durante un incontro organizzato con i media e i giornalisti nel giorno successivo alla vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole."Abbiamo tutti dormito poco dopo stanotte. Voglio ringraziare tutti i media e i giornalisti per averci seguito in questo modo e così tanto. Ci avete seguito in un modo fenomenale e sono particolarmente grato. Pensate che fortuna ho avuto io di essere il presidente di questo Milan che vince lo scudetto dopo 11 anni che non lo vinceva. Mi considero un uomo fortunatissimo perché considero di non avere nessun merito in questo scudetto. Il merito va a Gazidis e a tutta la nostra meravigliosa squadra".