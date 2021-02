"Il Milan non si abbatte, sarà una settimana decisiva per il futuro della stagione". Parola di. Il presidente delè intervenuto a 'La Politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento e ha fatto il punto della situazione dopo la sconfitta sul campo dello Spezia: "Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio. Ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po' per tutti, ma io sono molto fiducioso".- Settimana caldissima per i rossoneri, con la trasferta di Belgrado in attesa del derby scudetto: "Noi teniamo molto all'Europa League, poi il derby sarà un momento fondamentale. Questa settimana ci dirà molto sul futuro della stagione. Il campionato non è mai stato così bello, ci stiamo tutti divertendo a vedere una classifica serrata. Inter, Milan e Juventus sembrano le favorite, ma non escludo sorprese".- Altro tema rovente la presenza dial, fatto duramente criticato anche da Fabio Capello: "Considero Ibra un fenomenale atleta e un fenomenale professionista - ha spiegato Scaroni -. Ogni cosa che fa ha una sua logica, non mi aspetto cose fuori posto, continuerà a dare il suo contributo al Milan".- Chiusura anche sui diritti tv, con una nuova Assemblea di Lega per provare a risolvere la questione: "Mercoledì abbiamo l'ennesima assemblea e dovremo prendere una decisione finale sui diritti tv italiani. Mi auguro che troveremo una soluzione, perché è fondamentale per le casse dei club, i diritti tiv sono una fonte essenziale di sostentamento. Sono fiducioso". E sui fondi: "La decisione verrà affrontata in un'altra assemblea, probabilmente la prossima settimana. Che ci sia una difesa dei singoli interessi è logico, ma ora dobbiamo trovare una sintesi".