Intervistato da Rete 4 nel corso della trasmissione Stasera Italia, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a lungo del problema energetico che riguarda l'Italia e che è pezzo forte del suo bagaglio culturale e di esperienze, ma si è anche concesso un paio di battute sul futuro del club rossonero, sulla costruzione dello stadio e sulla lotta scudetto.



STADIO - "Lo stadio del Milan si farà e ci auguriamo in tempi brevi".



SCUDETTO - Oggi sono stato a Milanello e ho visto i ragazzi in gran forma. C'è sempre quello spirito di coesione che ci ha fatto essere primi in classifica, siamo emozionati per le prossime tre giornate ma siamo fiduciosi".