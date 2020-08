Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato tramite i canali ufficiali del club rossonero, partendo dalla nuova stagione: "Mi accontenterei se il Milan continuasse a giocare come ha fatto nel post-Covid la scorsa stagione. Ha giocato un calcio divertente, con risultati molto positivi. Se partiamo come abbiamo terminato, faremo benissimo".



SUL FUTURO - "Covid? Fare previsioni su questo terreno è difficile, siamo sul terreno delle cose nuove. Penso che avremo gli stadi aperti solo quando ci sarà il vaccino. Finché non ci sarà il vaccino si potranno trovare mezze soluzioni. Sono però ottimista sul vaccino, credo ci sarà prima di fine anno".



SUL NUOVO STADIO - "Sono piuttosto ottimista, con l'amministrazione comunale e il sindaco abbiamo raggiunto un punto di intesa sui metri cubi che ci verranno assegnati. Non è esattamente ciò che speravamo, ma l'abbiamo accettato. Il sindaco è d'accordo sul nuovo stadio. E anche le opposizioni si sono esposte in maniera positiva: la maggioranza delle forze politiche si è espressa in maniera positiva".



SUL MODELLO BAYERN - "Dev'essere un modello di ispirazione, Ivan Gazidis la pensa come me. Non dimentichiamo il ruolo del nuovo stadio nel processo di crescita del Bayern: a loro frutta 100 milioni all'anno, a noi San Siro nemmeno 40".



UN MESSAGGIO AI TIFOSI - "Li ho trovati ragionevoli, vicini alla squadra, hanno apprezzato la filosofia che stiamo seguendo. Li ho visti uniti intorno a noi nella conferma di Pioli".