Paolo Scaroni fa il punto della situazione in casa Milan. Il presidente rossonero ha dichiarato a Sky: "Partite come quella di sabato sera a Genova mettono a repentaglio le mie coronarie, alla fine Giroud ha fatto una parata fantastica. Seconde me è stata una dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto molto, così niente è impossibile".



OBIETTIVI - "Un grande club mondiale come il Milan deve essere sempre in Champions League, essere primi in classifica è un passo in questa direzione. Basta, altri obiettivi non ne ho. Mi piacerebbe moltissimo vincere lo scudetto, ma non è il nostro obiettivo numero 1. La sconfitta per 5-1 contro l'Inter? Sono sicuro che faremo molto bene al derby di ritorno".