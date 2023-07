Oggi parte ufficialmente la stagione 2023/2024 dei rossoneri, che si radunano a Milanello. Per l'occasione ci sarà anche il presidente Paolo Scaroni, che dichiara alla Gazzetta dello Sport: "Ripartire con una nuova sfida è sempre un'emozione. Vedo grande entusiasmo da parte di tutti, con unità di intenti e obiettivi comuni. Ci sarò anche io per augurare un grande 'in bocca al lupo' a mister Pioli e ai giocatori che sono già rientrati".



ABBONAMENTI SOLD OUT - "Sono felice che i nostri tifosi possano riabbracciare la propria squadra, e sono impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti, la migliore degli ultimi anni. Abbiamo veramente dei sostenitori meravigliosi. Continuiamo nel nostro percorso di crescita, tutti insieme".



TOURNE'E NEGLI USA - "Sarà un periodo di preparazione intenso. È un tour molto importante, sia perché siamo la squadra italiana più amata negli Stati Uniti, sia perché incontreremo squadre di livello mondiale come Real Madrid, Barcellona e Juventus".