. A confermarlo è stato, presidente rossonero, durante la presentazione di un libro sul Diavolo a Milano, scritto da Maurizio Lupi, leader di 'Noi moderati' e presidente del Milan Club Montecitorio. Scaroni ha detto: "Stiamo portando avanti tre progetti in parallelo. Uno è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una carta coperta (nelle scorse settimane si vociferava di San Donato, ndr).. Il primo che si sblocca ci butteremo a pesce - riporta Calcioefinanza.it -. Il Milan incassa 40 milioni per lo stadio. Come facciamo a livello internazionale a competere con entrate così basse? Perciò vogliamo assolutamente il nuovo stadio".- Scaroni parla poi di altri introiti non risparmiando una critica alla Serie A: "Generemo 60 milioni di cassa, siamo messi bene. Il brand continua a crescere. Siamo il club italiano più famoso nel mondo.".- Il numero uno rossonero si è poi soffermato sul delicato momento della squadra allenata da Pioli: "Bene non benissimo. Ricordatevi che siamo secondi. Stiamo giocando male, ma siamo lì in classica. Mi ricordo ancora Atalanta-Milan 5-0. Quattro è meglio di cinque.".- Una buona notizia però arriva dall'infermeria, il ritorno disi avvicina e lo conferma Scaroni: "Ho una buona notizia.".- Infine il tema più caldo del momento, la possibilità di prelevaredalla Roma. Scaroni non chiude, ma si limita a esaltare il trequartista: "Zaniolo?".