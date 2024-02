Scaroni: 'Stadio a San Donato procede per il meglio. Restare a San Siro? Fattibile solo a una sola condizione'

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a margine del pranzo Uefa in vista di Milan-Rennes gara valida per i sedicesimi di finale, i playoff di Europa League. Ai microfoni di CM ha fatto anche il punto sul nuovo stadio a San Donato lasciando però una piccolissima porta aperta alla ristrutturazione di San Siro.



STADIO SAN SIRO - “Non abbiamo assolutamente nulla contro San Siro, saremmo certamente favorevoli noi e l’Inter se, come è accaduto per il Real Madrid o per l’Atalanta, nel mentre si potesse traslocare in un impianto a 30-50 km da Milano".



INFATTIBILE - "Non ho ancora capito come si può traslocare da San Siro e giocare una-due partite a settimana con un afflusso di 70.000 persone per volta coi cantieri presenti".



SAN DONATO - "A San Donato sta procedendo tutto per il meglio".